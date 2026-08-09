Il conto alla rovescia verso la chiusura del mercato è iniziato e in casa Juventus sono ancora diverse le situazioni da definire. La dirigenza bianconera continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e, oltre alla questione legata al portiere, resta sotto osservazione anche il reparto offensivo.

Uno dei nomi destinati a tenere banco nelle prossime settimane è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato alla Juventus con aspettative importanti, non avrebbe ancora convinto del tutto e il suo futuro a Torino potrebbe essere tutt’altro che scontato.

L’Aston Villa pensa a Jonathan David

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore l’Aston Villa avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club inglese, guidato da Unai Emery, starebbe valutando la possibilità di portare David in Premier League con la formula del prestito.

Una soluzione che potrebbe interessare anche la Juventus, soprattutto nel caso in cui la dirigenza decidesse di cambiare qualcosa all’interno del reparto offensivo. Al momento non c’è ancora un accordo e la trattativa è tutta da costruire, ma l’interesse degli inglesi potrebbe rappresentare un elemento importante per il futuro del canadese.

David, dunque, potrebbe essere uno dei giocatori al centro delle prossime manovre di mercato della Juventus. La società dovrà valutare attentamente se continuare a puntare sull’attaccante oppure se cogliere l’eventuale opportunità di una sua partenza.

Zirkzee nel mirino: la Juventus può accelerare

In caso di addio di David, la Juventus avrebbe già individuato il profilo sul quale concentrare i propri sforzi. Il nome più caldo sarebbe quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che conosce bene il campionato italiano e che da tempo è accostato ai bianconeri.

L’ex Bologna potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente gradita per Spalletti grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di giocare non soltanto come riferimento offensivo, ma anche di partecipare alla costruzione della manovra.

La Juventus, quindi, potrebbe trovarsi davanti a un vero e proprio intreccio di mercato. L’eventuale uscita di David verso l’Aston Villa potrebbe infatti aprire le porte all’assalto per Zirkzee.

Per ora la situazione resta in evoluzione, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive. David è ancora alla Juventus, Zirkzee resta un’idea concreta: il mercato bianconero potrebbe presto accendersi.