La Juventus abbandona la pista Emiliano Martinez per la distanza economica con l’Aston Villa.
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Svolta nel mercato dei portieri della Juventus. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente all’Aston Villa la decisione di interrompere la trattativa per Emiliano “Dibu” Martinez.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza della Vecchia Signora ha informato il club inglese di non voler più procedere con l’operazione per portare il portiere argentino a Torino.
Distanza economica troppo ampia
Alla base dello stop ci sono principalmente motivazioni economiche. La Juventus ha valutato troppo elevati i costi complessivi dell’affare, ritenendoli non in linea con i parametri fissati per questa sessione di mercato.
L’Aston Villa chiedeva una cifra vicina ai 12 milioni di euro per lasciar partire Martinez, mentre i bianconeri erano pronti a investire una somma decisamente inferiore, circa la metà della richiesta del club inglese.
Juventus, ora tutto su Vicario
La Juventus continuerà quindi la ricerca del nuovo portiere da affidare alla squadra di Luciano Spalletti. Il profilo in cima alla lista dei desideri sarebbe ora quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham.
L’ex portiere dell’Empoli rappresenta un’alternativa considerata più sostenibile dalla dirigenza bianconera: giovane, affidabile e già protagonista in Serie A.
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