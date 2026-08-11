La dirigenza bianconera è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e tra le priorità c’è sicuramente il reparto difensivo. L’obiettivo è inserire un nuovo centrale, capace di offrire fisicità, affidabilità e qualità nella costruzione dal basso. Il profilo che continua a convincere maggiormente è quello di Jhon Lucumí, difensore del Bologna.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tra Juventus e Bologna ci sarebbe ancora una distanza economica da colmare per arrivare alla fumata bianca. Sul tavolo ballerebbero circa un paio di milioni di euro: i bianconeri vorrebbero infatti provare a chiudere l’operazione a una cifra leggermente più bassa, anche considerando che il contratto del colombiano con il club rossoblù scadrà nel 2027.

Lucumí ha già dato l'ok alla Juventus

Un elemento importante nella trattativa riguarda però la volontà del giocatore. Lucumí avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento a Torino, attratto dal progetto della Juventus e dalla possibilità di misurarsi ai massimi livelli anche in Europa.

La trattativa è quindi entrata nella fase decisiva. I contatti tra le due società proseguono con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro sulla valutazione del cartellino e permettere alla Juventus di assicurarsi il difensore colombiano.

Spalletti aspetta il rinforzo in difesa

L'eventuale arrivo di Lucumí rappresenterebbe un'importante pedina per lo scacchiere tattico di Spalletti. Il colombiano può infatti essere impiegato sia all'interno di una difesa a quattro sia in una linea a tre, garantendo all'allenatore maggiore scelta e duttilità durante la stagione.

I prossimi giorni potrebbero dunque rivelarsi decisivi. La Juventus vuole stringere i tempi e provare a piazzare l'affondo definitivo per Lucumí, consegnando a Spalletti il centrale tanto atteso per completare il reparto difensivo.