Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria in amichevole della Juventus contro il Chelsea. Il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sull’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, sui singoli e sul mercato.

Spalletti soddisfatto della prestazione della Juventus

“Sono test che raccontano il percorso che stiamo facendo. Mi è piaciuto il fatto che siamo rimasti sempre squadra durante tutta la partita, sia quando abbiamo dovuto soffrire vicino alla nostra area sia quando siamo ripartiti”.

L’allenatore della Juventus ha apprezzato soprattutto la compattezza del gruppo: “Abbiamo creato delle ottime occasioni e avremmo potuto fare anche qualcosa in più. L’atteggiamento è stato sempre quello giusto, con la capacità di trasferire in campo tutti insieme quello che c’era da fare in ogni momento della gara”.

Poi il commento sul valore dell’avversario: “Il Chelsea sa fare tutto: costruisce dal basso, sa finalizzare e sa dare grandi impulsi alla partita dal punto di vista del ritmo e della velocità. È una squadra di livello assoluto e per noi era importante non piegare la schiena davanti a queste situazioni”.

Spalletti su Yildiz: “Per noi è un calciatore importantissimo”

Il tecnico bianconero ha parlato anche delle condizioni di Kenan Yildiz: “Per noi è un calciatore importantissimo. Stiamo limitando il suo minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Il fatto che non abbia più dolore e che sia sorridente è la cosa più importante”.

La prestazione di Zhegrova

L’allenatore della Juventus ha commentato anche la prestazione di Edon Zhegrova, autore del gol contro il Chelsea: “Il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura novantasei minuti e conta l’atteggiamento durante tutta la gara”

“Ha perso qualche pallone ma ha fatto vedere anche le sue capacità con la palla al piede. Ogni giorno devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un giocatore non smette mai di crescere”.

Spalletti sul mercato: “La società sta lavorando nel modo corretto”

Sul tema mercato, il tecnico bianconero ha preferito lasciare spazio alla società: “Sono quello meno giusto per parlare di queste cose. Come ho già detto, ho un buonissimo rapporto con la società, abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta”.

“È solo calcio d’agosto”

Infine Spalletti ha commentato il momento positivo della squadra, con un pareggio e tre vittorie nelle amichevoli estive senza subire reti: “È solo calcio d’agosto, ci sono tante sostituzioni e situazioni diverse”.