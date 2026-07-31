Francisco Conceiçao potrebbe lasciare la Juventus dopo appena due stagioni in bianconero. L'esterno portoghese, arrivato nell'estate del 2024 in prestito dal Porto e poi riscattato dal club torinese per circa 30 milioni di euro, ha attirato l'interesse di diversi club europei. Tra questi ci sono il Liverpool e il Manchester United, con i Red Devils che sembrano essere la squadra maggiormente interessata al classe 2002.

Idea scambio con Zirkzee?

La Juventus valuta Conceiçao tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra che il Manchester United potrebbe provare a ridurre inserendo una contropartita tecnica nell'operazione.

Il nome gradito ai bianconeri è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese non sarebbe più considerato centrale nel progetto del club inglese e potrebbe valutare un ritorno in Serie A. La Juventus è infatti alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e il profilo dell'ex Bologna sarebbe apprezzato anche da Luciano Spalletti.

L'idea dello United sarebbe quella di mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino di Zirkzee, valutato a sua volta intorno ai 30 milioni, per arrivare all'esterno portoghese.

A fare da intermediario nella possibile operazione potrebbe essere Jorge Mendes, agente di Conceiçao. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti per capire la fattibilità di una trattativa che potrebbe soddisfare entrambe le società.