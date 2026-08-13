Dopo Dusan Vlahovic, il Besiktas potrebbe tornare a bussare alla porta della Juventus. Questa volta nel mirino del club turco ci sarebbe Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 che potrebbe diventare uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nelle ultime settimane di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Besiktas avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. L’interesse sarebbe arrivato anche su precisa indicazione di Vincenzo Italiano, che avrebbe segnalato il giovane centrocampista alla propria dirigenza, individuandolo come un possibile rinforzo per la squadra di Istanbul.

La pista è ancora nelle fasi iniziali, ma il profilo di Miretti sembra aver attirato l’attenzione del club turco. Il centrocampista, reduce dalle esperienze maturate in Serie A, rappresenta infatti un giocatore giovane e con margini di crescita importanti.

Juventus, la posizione sul futuro di Miretti

La Juventus, dal canto suo, è pronta ad ascoltare eventuali proposte per il giocatore. La posizione del club bianconero, però, appare piuttosto chiara: al momento l’idea è quella di valutare esclusivamente una cessione a titolo definitivo.

Nessuna apertura, dunque, a formule di semplice prestito, almeno nelle intenzioni attuali della società. Il Besiktas dovrà quindi eventualmente presentare una proposta ritenuta adeguata dalla Juventus per trasformare il semplice sondaggio in una vera trattativa.

Per Miretti resta tutto da definire, ma il suo nome è finito sul radar del Besiktas e le prossime settimane potrebbero chiarire se l’interesse si trasformerà in qualcosa di più concreto.