Al termine dell'amichevole disputata contro il Nizza, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla prestazione della Juventus, sulle condizioni di Douglas Luiz e sulle prospettive del mercato bianconero.

Il ricordo della madre

L'allenatore ha dedicato un pensiero alla madre, ringraziando anche la società bianconera per la vicinanza dimostrata:

“Le mamme sono l'emblema della vita, anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto piacere il board della Juve in chiesa, gli sarò sempre grato per il pensiero”.

L’omaggio a Baresi

Spalletti ha poi speso parole di grande stima per Franco Baresi:

“Mi sento di dire tutte le belle cose sentite, molti hanno usato frasi che descrivono benissimo il carattere dell'uomo e del campione. Ho visto il video di Maradona con la maglia di Baresi. È lui che lo ha elevato al Maradona dei difensori”.

“Mi è piaciuta tutta la squadra”

Analizzando la prova offerta dai bianconeri, Spalletti ha evidenziato soprattutto l'organizzazione della squadra in fase di non possesso:

“Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra, nel campionato precedente, andava ad attaccare anche quando non aveva il supporto della difesa e del centrocampo, andava a pressare anche quando non c'era tutta la squadra a farlo. Invece stasera hanno fatto bene. Si sono tolti 20 metri di profondità, hanno riconquistato tanti palloni e creato sviluppi interessanti. Abbiamo perso però palloni abbastanza banali”.

Douglas Luiz

Parole positive anche per Douglas Luiz, protagonista di una prestazione convincente:

“Oggi ha coperto campo, oltre che giocare la palla. Ha fatto metri e anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare di più in campo, ma si è fatto fatica in allenamento, quindi non ci sarà più spazio per grandi allenamenti e oggi ne avevo due o tre a rischio”.

Sul mercato

Infine, un passaggio sulle trattative di mercato e sul lavoro della dirigenza:

“Mi aspetto qualcosa, perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, per cui so tutto quello che rimbalza e vedo il loro impegno sul mercato. Sono direttori conosciuti che hanno esperienza. È un mercato particolarmente complicato e, siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, dovendo rincorrere su diverse caselle non possiamo comprare come altri club, ma dobbiamo ottimizzare. E anche in questo i nostri dirigenti sono stati perfetti”.