Joshua Zirkzee continua ad essere uno dei nomi seguiti dalla Juventus per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante olandese del Manchester United resta un profilo molto apprezzato dal direttore sportivo Frederic Massara, che aveva già provato a portarlo alla Roma nella scorsa stagione, senza però riuscire a trovare l'intesa con il club inglese.

Anche Luciano Spalletti avrebbe dato il proprio gradimento all'operazione, ritenendo Zirkzee un attaccante ideale per caratteristiche tecniche e capacità di giocare al servizio della squadra.

La volontà del giocatore può fare la differenza

Uno degli aspetti che potrebbe favorire la Juventus è la volontà dello stesso Zirkzee, desideroso di tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza in Premier League. L'attaccante era già stato vicino a un ritorno in Italia negli ultimi mesi e l'ipotesi bianconera continua ad avere un forte fascino.

La Juventus starebbe lavorando sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di contenere i costi dell'operazione.

Serve prima un’uscita

Nei primi contatti tra i club era stata presa in considerazione anche la possibilità di inserire Francisco Conceiçao nella trattativa con il Manchester United. L'esterno portoghese, però, avrebbe manifestato la volontà di restare alla Juventus e di giocarsi le proprie carte nella nuova stagione.

Per questo motivo, prima di poter affondare il colpo per Zirkzee, i bianconeri dovranno prima trovare una sistemazione a Jonathan David, liberando così spazio nel reparto offensivo e nelle strategie di mercato.