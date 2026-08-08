Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e la dirigenza bianconera continua a lavorare per completare il reparto difensivo. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Jhon Lucumí, centrale del Bologna individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore colombiano rappresenta una delle priorità della Juventus. Le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza in Serie A lo rendono un profilo particolarmente gradito allo staff bianconero.

Juventus-Lucumí, la situazione

Un elemento importante nella trattativa è rappresentato dalla situazione contrattuale del giocatore. Lucumí è legato al Bologna fino a giugno 2027 e, al momento, non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con il club rossoblù.

La Juventus segue quindi con attenzione l'evolversi della situazione. Il difensore, dal canto suo, sarebbe particolarmente interessato alla possibilità di trasferirsi a Torino e avrebbe messo in secondo piano le proposte provenienti dalla Premier League, dando priorità alla destinazione bianconera.

Bologna, richiesta da 25 milioni: spunta Cabal

La valutazione iniziale del Bologna si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe provare ad abbassare attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica.

Il nome individuato è quello di Juan Cabal, terzino colombiano che non sarebbe considerato incedibile nei piani bianconeri. Il suo cartellino potrebbe quindi essere inserito nell'operazione per ridurre la parte cash da versare al Bologna.

I due club starebbero lavorando proprio sulle valutazioni dei rispettivi giocatori, con l'obiettivo di trovare la formula giusta e arrivare a un accordo sul conguaglio economico.

La trattativa è dunque destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni. La Juventus studia la formula, il Bologna valuta le proprie condizioni: Lucumí resta uno dei nomi più caldi per la difesa bianconera.