Dopo aver trovato l’intesa economica con il Paris Saint-Germain per il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani, la dirigenza bianconera è vicina a chiudere per un altro grande colpo di mercato.

Gli uomini di mercato della Juventus, hanno infatti fatto registrare un importante scatto per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. La trattativa tra il Bayer Leverkusen e la società bianconera è destinata a chiudersi nelle prossime ore: Alajbegovic è pronto a sbarcare a Torino.

I dettagli economici

L’accordo tra i due club prevede una quota fissa affiancata da una parte variabile legata al raggiungimento di determinate condizioni. Nello specifico, la Juve pagherà un iniziale somma di 33 milioni di euro, con l’operazione complessiva destinata a raggiungere i 40 grazie ai bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Sì attendono di definire gli ultimi dettagli, dopodiché la Juventus è pronta ad accogliere il gioiellino bosniaco.