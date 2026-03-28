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Lorenzo Focolari

Redattore

Classe 1963, giornalista pubblicista dal 2018. Redattore per Cittaceleste.it, Juvenews.eu, Notiziecalciomercato.eu, Mondoudinese.it, Ilmilanista.it

Juan Cabal, Juventus

Juve, Cabal si è fermato per un fastidio muscolare

L. Focolari

Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.

Ultim'ora Juventus di calciomercato

Mercato Juve, a centrocampo piace Hojberg

L. Focolari

Pierre-Emile Hojbjerg è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Dopo il tentativo fallito in inverno, la Juventus potrebbe rifarsi sotto per il centrocampista danese.