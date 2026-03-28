Lorenzo Focolari

Mercato Juve, Romano sul rinnovo di Locatelli: “Siamo ai dettagli”
Fabrizio Romano riporta importanti aggiornamenti in merito al rinnovo di contratto di Manuel Locatelli. Si attende la firma nei prossimi giorni.
Fabrizio Romano riporta importanti aggiornamenti in merito al rinnovo di contratto di Manuel Locatelli. Si attende la firma nei prossimi giorni.
Il commento dell’ex centrocampista bianconero in merito alla nuova strategia adottata in sede di mercato dalla Juventus.
Il consiglio di Andrea Marinozzi alla dirigenza bianconera: “Juve non essere frettolosa, David può ancora fare bene“
Emil Holm contro l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo per la squadra bianconera. Da qui a fine stagione dovrà convicere la dirigenza al suo riscatto.
L’analisi di Paolo Condò al termine del match della New Balance Arena di Bergamo.
Numeri e statistiche relative alla gara andata in scena ieri sera tra l’Atalanta e la Juventus. I bianconeri conquistano tre punti vitali in ottica Champions.
Gianni Balzarini si esprime su Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta piace molto a Luciano Spalletti.
L‘attaccante ivoriano potrebbe vestire la maglia bianconera anche la prossima stagione. La Juventus è orientata per riscattarlo dal Nizza.
Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.
L’attaccante classe 2008 rinnova il proprio contratto con la Juventus fino a giugno 2028.
Simone Guerra si racconta ai canali ufficiali della Juventus, dopo il traguardo delle 100 presenze con la Next Gen.
Le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi in merito al momento della Juventus e sul futuro di Luciano Spalletti.
Darwin Nunez piace molto alla Juventus. Il club bianconero, ha allacciato i primi contatti con il club saudita per capire la fattibilità dell’operazione.
Il commento post gara di Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa ha elogiato le grandi qualità della Juventus.
Le dichiarazioni di Francisco Conceiçao ai microfoni di Sky Sport. Per l’esterno portoghese l’ennesima prestazione di qualità.
Le parole di Alex Manninger ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex portiere bianconero racconta il rapporto con i suoi ex compagni.
Il centrocampista del Genoa ha parlato del suo rapporto con De Rossi e della prossima gara di campionato contro la Juventus.
Pierre-Emile Hojbjerg è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Dopo il tentativo fallito in inverno, la Juventus potrebbe rifarsi sotto per il centrocampista danese.
I bianconeri sono alla ricerca di pesanti per entrare in zona playoff. Di fronte si troveranno la Cremonese attualmente ultima in classifica.
I bianconeri da domani cominceranno a preparare la sfida contro i rossoblù. Nel frattempo però Milik si è allenato nonostante il giorno di riposo.
I ragazzi di mister Brambilla saranno ospiti del Perugia nella gara valida per la 35ª giornata di campionato.
L’ex regista bianconero festeggia oggi il compleanno. La Juventus, gli ha voluto dedicare un post su Instagram accompagnato dal messaggio Happy Birthday.
Il duro sfogo di Fabio Caressa al termine della gara contro la Bosnia: “Non è possibile che rimangano tutti al loro posto”.
Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon al termine della finale playoff contro la Bosnia.
Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso al termine della finale playoff contro la Bosnia. Ancora una delusione per l’Italia che dovrà rinunciare al Mondiale per la terza volta consecutiva.
La Juventus aggiorna gli orari degli Stadium Tour durante il periodo pasquale. Leggiamo tutte le info necessarie.
Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus tarda ad arrivare e il Milan prova ad inserirsi offrendo al giocatore un contratto triennale.
In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Douglas Costa ha parlato della sua esperienza alla Juventus.
Le parole di Eva Schatzer dopo la vitttoria della Juventus Women contro la Fiorentina. Le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1.
Bernardo Silva è un nome che piace molto alla Juve, ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona. Il club catalano si è mosso per ottenere le prime informazioni.