Franck Kessié continua ad avere la Juventus come prima opzione per il suo futuro. Il centrocampista ivoriano ha individuato nei bianconeri la soluzione ideale per rilanciarsi in Italia e sarebbe pronto a fare un sacrificio economico.

Il centrocampista spinge per arrivare a Torino

La volontà del giocatore è chiara: Kessié vorrebbe iniziare quanto prima la sua nuova esperienza alla Juventus, mettersi a disposizione di Luciano Spalletti e inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.

L'attesa, però, potrebbe diventare un fattore decisivo. Nel mercato gli equilibri cambiano velocemente e anche una situazione favorevole può complicarsi se non arriva la svolta definitiva. Il centrocampista aspetta un segnale da parte del club bianconero per capire quanto sia realmente centrale nei piani della società.

Massara al lavoro: apertura totale da parte dell'ivoriano

I contatti tra la Juventus e l'entourage di Kessié sono già partiti. Ricky Massara conosce bene il giocatore dai tempi del Milan e potrebbe rappresentare un elemento importante nella trattativa.

L'ex Barcellona avrebbe manifestato una grande disponibilità, accettando condizioni economiche più basse rispetto al contratto garantito dall'esperienza in Arabia Saudita. Una scelta che conferma la sua volontà di tornare protagonista ai massimi livelli.

La Juventus deve liberare spazio

Il principale ostacolo alla chiusura dell'operazione resta la necessità di fare spazio in rosa. La Juventus dovrà prima intervenire sulle uscite per ridurre il numero di centrocampisti e alleggerire il monte ingaggi.

Tra i giocatori valutati in uscita ci sono Arthur e Miretti, mentre anche situazioni più importanti come quelle di Koopmeiners e Douglas Luiz potrebbero essere prese in considerazione nel caso arrivassero offerte ritenute adeguate.