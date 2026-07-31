Il rientro di Nico Gonzalez alla Continassa è ormai vicino. L'esterno argentino farà ritorno a Torino intorno alla metà di agosto per iniziare la preparazione con la Juventus dopo la pausa estiva.

Nel frattempo, però, il suo futuro continua a essere uno dei temi più caldi del mercato bianconero. Dopo la stagione trascorsa in prestito all'Atletico Madrid, il club spagnolo non ha esercitato il riscatto, visto il mancato raggiungimento delle condizioni previste per l'obbligo di acquisto. Per questo motivo Nico Gonzalez è rientrato alla Juventus, ma la sua permanenza in maglia bianconera non appare ancora certa.

Gli aggiornamenti di Gianni Balzarini

L'Atletico Madrid continua infatti a monitorare la situazione e potrebbe tornare all'assalto nelle prossime settimane. La Juventus è pronta ad ascoltare eventuali proposte, ma solo a fronte di un'offerta ritenuta congrua.

A fare il punto è stato il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini, che ha spiegato quale sarebbe la posizione del club bianconero: “C'è sempre la possibilità di vendere Nico Gonzalez, ma la Juve vuole una cifra attorno ai 28-30 milioni per cederlo. Secondo me il via libera può arrivare anche con 26”.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se il club madrileno deciderà di affondare il colpo. Un'offerta vicina ai 26-30 milioni di euro potrebbe convincere la Juventus a dare il via libera alla cessione, garantendo ai bianconeri un tesoretto da reinvestire immediatamente sul mercato per i prossimi rinforzi.