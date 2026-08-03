Kerim Alajbegovic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Juventus, raccontando le emozioni per l'approdo in bianconero, le sue caratteristiche e gli obiettivi per questa nuova avventura. Qui sotto le sue parole.

Le prime sensazioni "Dopo essere arrivato ieri all'Allianz Stadium ho provato delle bellissime sensazioni. Non vedo l'ora di iniziare, sono molto orgoglioso. È un grande onore indossare questa maglia e darò il massimo".

Le sue caratteristiche "Sono un calciatore a cui piace giocare la palla, calciare in porta, dribblare, fare assist e mettere i compagni nelle migliori condizioni. Voglio dare forza al reparto offensivo e mi piace giocare sempre in avanti".

Le aspettative sulla Serie A Alajbegovic ha poi parlato del suo approdo nel calcio italiano, facendo anche riferimento alla recente sfida contro l'Italia: "La partita contro l'Italia è stata bella, fortunatamente abbiamo vinto, ma è stata molto difficile perché loro hanno giocato molto bene. Mi sento pronto per la Serie A e per il calcio italiano. Giocare per la squadra più grande d'Italia è un motivo di grande orgoglio, ma dovrò lavorare duramente per migliorare".

Gli obiettivi in bianconero "Voglio adattarmi il più velocemente possibile e mostrare le mie qualità. Non vedo l'ora di iniziare e di collezionare i miei primi minuti con questa maglia".