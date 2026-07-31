Juventus-Nizza, le formazioni ufficiali del terzo test amichevole: Spalletti schiera Milik dal 1’ e punta su Celik in difesa. Tutte le scelte dei bianconeri.
Terzo test amichevole della nuova stagione per la Juventus, che dopo la convincente vittoria ottenuta in Belgio contro lo Standard Liegi torna in campo per affrontare il Nizza.
I bianconeri sfidano una squadra già più avanti nella preparazione, reduce da due successi convincenti contro Marsiglia (3-0) e Nîmes (4-0), segnali di una condizione fisica già importante in vista dell’inizio del campionato.
Luciano Spalletti deve ancora fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo, in attesa dell’arrivo di Kolo Muani. In attacco spazio quindi ad Arkadiusz Milik, chiamato a guidare il reparto offensivo. Dal primo minuto anche Celik in difesa.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. Allenatore: Spalletti.
Nizza (3-4-2-1): Boulhendi; Camara A., Bouard, Abergel; Clauss, Camara I., Cho, Bard; Alabi, Coulibaly; Diallo. Allenatore: Haise.
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