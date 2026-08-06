Il futuro di Zion Suzuki potrebbe presto vivere una svolta importante. Il portiere classe 2002 del Parma e della nazionale giapponese, da tempo nel mirino della Juventus, è diventato uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain, pronto a muoversi concretamente per anticipare la concorrenza.

A raccontare gli ultimi aggiornamenti è Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali ufficiali ha spiegato la situazione legata all’estremo difensore: “Tra oggi e domani sono attese evoluzioni per Suzuki. Il PSG è pronto per passare all’assalto, nuova offerta prevista al Parma, che potrebbe già arrivare domani”.

La Juventus osserva: possibile scenario in prestito

L’inserimento del club francese potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Nel caso in cui PSG e Parma dovessero trovare un’intesa, la Juventus resterebbe comunque coinvolta indirettamente, visto l’interesse mostrato nei mesi scorsi per Suzuki.

Romano ha infatti spiegato: “Se si trova l’accordo tra club, Juve spettatrice interessata perché potrebbe prendere Suzuki in prestito, a patto che i bianconeri diano l’ok”.

Una proposta che sarebbe già stata sottoposta alla Juventus dal Paris Saint-Germain, dopo la decisione dei bianconeri di non puntare su Lucas Chevalier.

La posizione del club bianconero

La Juventus ora dovrà valutare la soluzione migliore per il futuro della porta. Da una parte la possibilità di valorizzare un giocatore di proprietà di un altro club, dall’altra l’opportunità di accogliere un portiere già seguito e apprezzato dalla dirigenza.

Come riportato da Fabrizio Romano: “Ora la Juve deve decidere se non conviene valorizzare il giocatore di un’altra squadra oppure se prendere in prestito un giocatore che voleva, visto che la Juve voleva acquistare Suzuki prima dell’irruzione del PSG”.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire quale sarà il destino del portiere giapponese e se la Juventus riuscirà a inserirsi nella corsa per Suzuki.