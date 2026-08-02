Randal Kolo Muani è arrivato a Torino ed è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia della Juventus.

La Juventus ha definito gli ultimi dettagli dell’accordo con il Paris Saint-Germain nella serata di sabato 1 agosto, raggiungendo l’intesa definitiva per riportare il centravanti francese alla corte bianconera.

Kolo Muani al J Medical: visite mediche prima della firma

Il francese è atterrato a Torino nelle scorse ore e si è diretto subito verso il J Medical, dove sta svolgendo i consueti test fisici per ottenere l’idoneità sportiva. Al termine delle visite arriverà la firma sui contratti, che sancirà ufficialmente il ritorno dell’attaccante in maglia bianconera.

La Juventus vuole chiudere rapidamente ogni passaggio burocratico per poter contare su Kolo Muani già nei prossimi impegni estivi. Il club punta infatti ad avere a disposizione sia il centravanti francese sia Alajbegovic, arrivato a Torino nella serata di sabato, per la tournée estiva con partenza prevista questa sera.