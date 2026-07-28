La pista che porta a Brahim Diaz potrebbe riaccendersi all’improvviso. Difatti, con l’imminente acquisto da parte del Real Madrid di Diomande, il calciatore marocchino rischia di vedersi ridotti gli spazi e potrebbe decidere di accettare una nuova avventura. Il trequartista è stato cercato con grande intensità dai bianconeri nel corso di queste settimane, e questa nuova combinazione di fattori potrebbe rappresentare la svolta decisiva per l’operazione.

La Juventus aspetta l’evolversi della situazione

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si tratta di una pista che può decisamente riaccendersi e che va monitorata con la massima attenzione fino ai giorni finali del calciomercato. Nonostante il giocatore in più di un’occasione ha dichiarato di volersi giocare le proprie possibilità nel club madrileno, ora nulla sembra più scontato. La Juventus potrebbe offrigli un ruolo centrale nel progetto tattico di Luciano Spalletti, fattore che potrebbe essere decisivo nella scelta di Brahim Diaz.

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora, restano dunque in attesa di possibili sviluppi prima di tentare il classe 1999 con un’offerta ufficiale.