Il futuro di Nico Gonzalez continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L'esterno offensivo argentino classe 1998, potrebbe infatti nuovamente lasciare la Vecchia Signora in questa sessione estiva di calciomercato

Il giocatore è stato accostato a diverse squadre, con Roma e Inter che avrebbero mostrato interesse per il suo profilo in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera, però, ha già stabilito una linea precisa per quanto riguarda un'eventuale partenza.

Fabrizio Romano svela la posizione della Juventus

A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, esperto di mercato, che attraverso i propri canali ufficiali ha spiegato le intenzioni del club bianconero.

La Juventus, al momento, valuta per Nico Gonzalez solamente offerte che prevedano una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto garantito. La società non sarebbe intenzionata ad accettare formule con semplice diritto di riscatto o prestiti senza garanzie.

"Al momento, per Nico Gonzalez, la Juventus prende in considerazione solo offerte d'acquisto a titolo definitivo o con obbligo garantito. Non vuole dare il giocatore in prestito o prestito con diritto, poi se dovesse cambiare qualcosa lo vedremo", ha spiegato Romano.

La strategia del club bianconero

La scelta della Juventus è legata alla volontà di non perdere il controllo del valore economico del giocatore. Un'eventuale partenza dovrà quindi portare un incasso immediato oppure una garanzia concreta di riscatto futuro.

Roma e Inter osservano la situazione

I prossimi giorni saranno importanti per capire quale sarà il futuro dell’esterno argentino. Roma e Inter restano tra i club maggiormente interessati, ma dovranno fare i conti con le richieste della Juventus.

Il club bianconero ascolterà eventuali proposte, ma senza concedere formule che non tutelino gli interessi della società. Il futuro di Nico Gonzalez resta quindi ancora tutto da definire.