La Juventus continua a spingere per riportare Randal Kolo Muani in maglia bianconera e la giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisiva. È infatti previsto un nuovo contatto tra la Vecchia Signora e il Paris Saint-Germain, con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva e chiudere una trattativa che va avanti ormai da settimane. La dirigenza juventina resta fiduciosa e, a confermarlo, è stato direttamente l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali.

Il dirigente bianconero ha rilasciato una brevissima dichiarazione a Sky Sport: "Novità su Kolo Muani? Tutto come ieri. Cosa manca per l'accordo? Spero poco”. Dichiarazioni che lasciano trapelare ottimismo sulla riuscita della trattativa.