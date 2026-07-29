Finalmente ci siamo: Randal Kolo Muani sarà un nuovo giocatore della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, è arrivata ormai la chiusura dell'operazione tra il club bianconero e il Paris Saint-Germain. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti vede così accontentata la sua richiesta di avere un attaccante in rosa di livello internazionale , con il profilo del francese che è sempre stato il primo obiettivo della Vecchia Signora.

Le cifre dell’affare

L'intesa è stata raggiunta nelle ultime ore sulla base di un'operazione dal valore complessivo vicino ai 50 milioni di euro, bonus inclusi. La formula scelta, e che ha messo d’accordo entrambe le società è quella del prestito con obbligo di riscatto. La condizione per far scattare tale obbligo di riscatto è la qualificazione della Juventus ad una qualsiasi competizione europea.

Le visite mediche sono state fissate per questa settimana e, una volta che saranno completati gli ultimi dettagli, successivamente si passerà alla firma nero su bianco sul contratto.