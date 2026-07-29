La società bianconera augura un buon compleanno a Daniele Rugani.
La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Daniele Rugani, che spegne oggi 32 candeline.
Il messaggio del club
“Tanti auguri di buon compleanno a Daniele Rugani che nella giornata odierna, lunedì 29 luglio 2026, compie 32 anni.
Dal 2015 nella Prima Squadra bianconera, da oltre un decennio veste i nostri colori - intervallate dalle esperienze con Rennes, Cagliari, Ajax e Fiorentina -, Daniele è letteralmente cresciuto alla Juventus.
In tutte queste stagioni con la nostra maglia, Daniele ha collezionato complessivamente 157 presenze in gare ufficiali mettendo a segno 11 reti.
Ancora buon compleanno, Dani!”
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