Pierre Kalulu guarda avanti e lancia un messaggio chiaro: la Juventus vuole tornare protagonista. Il difensore bianconero è intervenuto ai microfoni de La Stampa, affrontando diversi temi legati alla squadra, dal nuovo progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti agli obiettivi della stagione.

Kalulu paragona la Juve a James Bond

Interpellato su quale film rappresenterebbe la Juventus, Kalulu non ha avuto dubbi: “Se la Juve fosse un film sarebbe un blockbuster. Ho pensato a 007: non importa quale episodio, James Bond resta sempre James Bond. La gente continuerà sempre a guardarlo perché sa che è un eroe”.

Il passato è alle spalle: “Ora pensiamo al futuro”

Il centrale francese ha poi parlato della necessità di archiviare la passata stagione e concentrarsi sui prossimi impegni: “Abbiamo analizzato quello che è successo, ci siamo fatti le domande giuste e abbiamo messo un punto. Poi arriva il momento di andare avanti, lavorare e dare il massimo”.

Spalletti e la nuova filosofia: “Vogliamo giocare con il pallone”

Tra i temi principali dell’intervista anche il lavoro del nuovo allenatore bianconero: “La palla. Fin dal primo giorno abbiamo iniziato a lavorare con il pallone. Ovviamente c’è anche la parte atletica, ma vogliamo essere una squadra che gioca, che cerca di imporre il proprio calcio”.

Kolo Muani

Kalulu ha commentato anche l’arrivo di Randal Kolo Muani: “È un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo già in rosa. Porta qualità e aumenta la concorrenza, un aspetto fondamentale nelle grandi squadre”.

Il difensore ha aggiunto: “Conosce già il gruppo e questo lo aiuterà a inserirsi. Da francese sono contento che sia con noi, ma sarà il campo a parlare”.

Europa League, Kalulu punta in alto: “Vogliamo vincerla”

Infine un pensiero sull’Europa League, competizione speciale per il difensore: “Ho debuttato proprio in Europa League. Ora non mi dispiacerebbe vincerla. Come in ogni competizione, vogliamo dare il massimo e arrivare il più lontano possibile”.