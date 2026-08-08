Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Inter sfida che mette di fronte le due squadre nel Derby d'Italia. Cristian Chivu e Luciano Spalletti hanno sciolto gli ultimi dubbi e scelto gli undici titolari.

L'Inter scende in campo con il 3-5-2. Tra i pali c'è Provedel, con Pavard, Bovio e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti la coppia formata da Esposito e Bonny.

La Juventus risponde con il 4-2-3-1 scelto da Luciano Spalletti. Di Gregorio difenderà la porta bianconera, con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso davanti a lui. In mediana spazio alla coppia Douglas Luiz-Locatelli. Sulla trequarti Zhegrova, McKennie e Yildiz agiranno alle spalle di David, riferimento offensivo della formazione bianconera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Bovio, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu