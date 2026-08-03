Il futuro di Vasilije Adzic sembra ormai essere sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista classe 2006 della nazionale montenegrina è infatti vicino a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo, con l’operazione che sarebbe ormai entrata nelle fasi conclusive.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane talento bianconero, escluso dalla lista dei convocati per la tournée estiva della Juventus in programma a Hong Kong, è destinato a trasferirsi in neroverde per proseguire il proprio percorso di crescita e trovare maggiore spazio.

Il Sassuolo avrebbe accelerato nelle ultime ore, riuscendo a superare la concorrenza di diversi club di Serie A interessati al profilo del classe 2006.

Adzic saluta la Juventus

Adzic, arrivato alla Juventus con grandi aspettative e considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, potrebbe quindi lasciare Torino dopo una stagione in cui ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra e di confrontarsi con il calcio italiano.

Il trasferimento al Sassuolo rappresenterebbe per il centrocampista una possibilità importante per trovare maggiore continuità e accumulare esperienza in un ambiente da sempre attento alla valorizzazione dei giovani talenti.

Restano da definire gli ultimi dettagli burocratici dell’operazione, ma l’obiettivo del Sassuolo è quello di completare tutti gli adempimenti già nella giornata di oggi e ufficializzare così l’arrivo del centrocampista montenegrino.