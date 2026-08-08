Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Juventus e Inter. Il tecnico bianconero ha presentato la sfida contro i nerazzurri, soffermandosi anche sulla gestione dei giocatori, su Yildiz e sulle scelte offensive della squadra. Leggiamo le sue parole.

Juventus-Inter, Spalletti: “Serve essere squadra”

La sfida contro l’Inter rappresenterà un test importante per valutare la crescita della Juventus e verificare il lavoro svolto finora:

“Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra per capire se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. È chiaro che l’Inter è una squadra tostissima come il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell’atteggiamento perché l’Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, per sperimentare anche delle cose nuove”.

Spalletti annuncia: “Yildiz giocherà di più”

Il tecnico bianconero ha poi parlato della gestione di Kenan Yildiz, che dovrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto alla precedente amichevole contro il Chelsea:

“Giocherà di più rispetto alla sfida contro il Chelsea, oggi non c’erano tre o quattro giocatori in campo per gestione dei carichi e delle fatiche che si stanno accumulando. Non è facile organizzare questi eventi. Però sono fatiche in più e nelle prossime ore ci confronteremo per vedere se hanno recuperato. Se sarà titolare lo dirò domani dopo la partita, ma penso di fargli giocare un tempo o quasi un tempo”.

Juventus, Spalletti sul reparto offensivo

Tra gli argomenti affrontati anche la possibile necessità di un attaccante capace di garantire un bottino da 20 gol a stagione. Spalletti ha risposto puntando sulla forza del gruppo:

“Penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare quei numeri. Non è importante averne uno che fa 20 gol. Quest’anno il campionato sarà caratterizzato dal fatto che si gioca il giovedì e la domenica, sarà difficile far giocare sempre gli stessi”.

Caso Bastoni, Spalletti: «Vogliamo imparare dall’Inter»

Infine, Spalletti è tornato sulle polemiche legate al caso Bastoni, ridimensionando l'episodio e concentrandosi esclusivamente sulla sfida in campo:

“Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita. Non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello”.