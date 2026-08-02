Come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi, la Juventus si prepara a salutare nuovamente Joao Mario. L’esterno portoghese è vicino al trasferimento alla Fiorentina, con il club toscano che sta definendo gli ultimi dettagli dell’operazione. A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui l’affare si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che permetterà alla Juve di dare continuità al percorso di crescita del giocatore, consentendogli di trovare maggiore spazio e minuti in Serie A. La Fiorentina, infatti, avrà la possibilità di valutare le sue prestazioni prima di decidere se procedere con l’acquisto definitivo.

Per Joao Mario si tratta di un nuovo trasferimento temporaneo dopo i sei mesi vissuti al Bologna. Rientrato alla Continassa, il classe portoghese non è riuscito a rientrare nei piani tecnici di Luciano Spalletti, che ha preferito puntare su profili con caratteristiche diverse per il ruolo di esterno basso.

Le cifre dell’operazione Joao Mario

L’intesa economica tra Juventus e Fiorentina sarebbe ormai definita. Il club toscano verserà nelle casse bianconere 2 milioni di euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Per la Juventus si tratta di un’operazione utile per alleggerire la rosa e valorizzare un giocatore che non rientra attualmente nel progetto tecnico. Per Joao Mario, invece, rappresenta un’opportunità importante per ritrovare continuità e confermare il proprio valore nel campionato italiano.