La Juventus Women conquista un risultato importante in UWCL contro l’Hammarby e al termine della sfida Isaac Guerrero ha analizzato in conferenza stampa la prestazione delle bianconere.

Il tecnico juventino ha sottolineato soprattutto il carattere mostrato dalla squadra nei momenti più complicati della partita, evidenziando la capacità delle ragazze di rimanere fedeli alle proprie idee di gioco.

“Sono molto orgoglioso”

Guerrero ha aperto la sua analisi parlando dell'atteggiamento della squadra:

“Sono molto orgoglioso di questa squadra. Le ragazze si sono messe in gioco fin da subito. Abbiamo attraversato qualche momento difficile contro un avversario tostissimo, che ci ha pressato con una potenza straordinaria. Sono orgoglioso perché abbiamo saputo gestire queste difficoltà e resistere attraverso il nostro gioco. Hanno un coraggio infinito: complimenti a queste ragazze, hanno tutto il merito”.

Il gioco e la crescita della squadra

Il tecnico della Juventus Women ha poi evidenziato i progressi fatti dalla squadra rispetto alle amichevoli disputate nel precampionato:

“Sappiamo che dobbiamo migliorare. Rispetto alle amichevoli abbiamo fatto tanti passi avanti nell’efficienza del palleggio. Nel calcio è sempre più difficile proporre gioco, ma noi ci proviamo. A volte non ci riusciamo, però quando sei convinto delle tue idee devi continuare e sfruttare le opportunità che hai”.

“Abbiamo abbracciato il piano A”

Guerrero ha spiegato anche cosa lascia alla Juventus questa partita e quanto sia stato importante non abbandonare la propria identità:

“Questa settimana abbiamo parlato tanto dell’amore per quello che facciamo. Sappiamo che non è un piano imbattibile, ma dobbiamo crederci tutti molto. Oggi, dopo un inizio molto difficile, abbiamo abbracciato il piano A: ci siamo difesi con la palla. Siamo riusciti a rimontare tornando al nostro credo. Era impossibile che loro potessero mantenere quel ritmo così a lungo e noi siamo riusciti a giocare nell’ultimo terzo”.

Guerrero sui cambi: “Siamo tutti titolari”

Spazio anche alle scelte dalla panchina e all'importanza delle rotazioni in una stagione lunga:

“A volte le ragazze che finiscono la partita sono più importanti di quelle che iniziano. Nella nostra panchina sono tutte coinvolte e cerchiamo di dare spazio a tutte in una stagione lunga. Proviamo a dare energia e sfumature diverse attraverso i cambi. Siamo tutti undici titolari e tutti parte della panchina”.

Chiba, l'ambientamento alla Juventus

Guerrero ha poi parlato dell'inserimento di Chiba, sottolineando la rapidità con cui la giocatrice si sta adattando alla nuova realtà:

“È una sfida anche per la lingua. Per fortuna Larissa ed Eva parlano tedesco e la aiutano tanto. È estremamente intelligente e capisce tutto quello che proponiamo. Si mette sempre in gioco. Ha tecnica e un cambio di ritmo molto interessanti, è una giocatrice di scuola giapponese. Può aiutarci sia come esterna sia come interna e il suo ambientamento è stato molto veloce. Mi fa molto piacere vedere una squadra così unita”.

“Sono contento della rosa”

Infine, inevitabile una domanda sul mercato. Il tecnico bianconero non si è sbilanciato sulle possibili operazioni, ribadendo però la propria soddisfazione per la rosa a disposizione:

“Il mercato è molto lungo e sono contento delle ragazze che abbiamo. Non so cosa succederà. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo appena eliminato la finalista dell’Europa Cup, che è nel bel mezzo della stagione, mentre noi siamo all’inizio. Sono molto contento della rosa, poi vedremo cosa succederà”.