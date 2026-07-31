La Juventus entra nella fase decisiva della ricerca del nuovo portiere. La dirigenza bianconera lavora da tempo per individuare il profilo giusto a cui affidare la porta nella prossima stagione, con l’obiettivo di garantire al tecnico un estremo difensore affidabile, giovane e con ampi margini di crescita.

Dopo aver valutato diverse soluzioni, il club ha deciso di continuare a monitorare più piste prima di affondare il colpo definitivo.

Suzuki è il primo obiettivo

La strategia della società appare chiara: puntare su un portiere di prospettiva invece che su un profilo esperto ma più oneroso dal punto di vista economico.

In cima alla lista resta Zion Suzuki del Parma. Il portiere giapponese è considerato uno dei profili più interessanti per il futuro, ma per convincere il club emiliano a lasciarlo partire servirà un investimento importante.

La Juventus valuta quindi attentamente la situazione, consapevole che l’operazione richiederebbe uno sforzo economico significativo.

Da Trubin a Kobel: tutte le alternative valutate dalla Juventus

Come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera continua comunque a lavorare su più fronti. Sono stati avviati nuovi contatti con l’entourage di Anatolij Trubin, portiere del Benfica, mentre resta sotto osservazione anche Gregor Kobel del Borussia Dortmund.

Più complicata, invece, la pista che porta a Unai Simon. Il portiere dell’Athletic Bilbao rappresenta un profilo di altissimo livello, ma appare difficilmente raggiungibile per costi e situazione contrattuale.

Vicario resta una soluzione alternativa

La Juventus mantiene aperte diverse possibilità e non esclude nemmeno una strada italiana. Tra i nomi valutati resta anche quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, che potrebbe diventare un’opzione nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare al primo obiettivo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la scelta definitiva del club. La dirigenza bianconera è chiamata a sciogliere gli ultimi dubbi e regalare al tecnico il nuovo titolare della porta juventina.