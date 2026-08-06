Nel post partita della sfida tra Chelsea e Juventus, l'esterno bianconero Edon Zhegrova è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della squadra, il gol realizzato e il proprio futuro. Il kosovaro ha ribadito la volontà di restare alla Juventus, lanciando un messaggio chiaro in vista della nuova stagione. Di seguito le sue parole.

Zhegrova: “Contento per il gol e per la squadra”

Analizzando la partita, Zhegrova ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione personale e collettiva: “Sono molto contento per il gol e per la squadra. Tutti vogliono migliorare e anche io lavoro tutti i giorni per farlo. Speriamo che la prossima stagione vada meglio e spero per i tifosi che possiamo vincere”.

Il futuro: “Voglio restare alla Juventus”

Zhegrova ha poi affrontato il tema del suo futuro, ricordando anche le difficoltà fisiche vissute nella scorsa stagione: “La scorsa stagione ho sofferto per la pubalgia, ma io credo in me e sono contento di me e della Juve. È un grande club, voglio restare qui e continuare a fare belle cose insieme”.

Una dichiarazione che allontana ogni dubbio sul suo destino e conferma la volontà del giocatore di proseguire la propria avventura in bianconero. Dopo aver ritrovato la migliore condizione fisica, l'obiettivo di Zhegrova è ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella rosa juventina e contribuire ai successi della squadra nel corso della nuova stagione.