Franck Kessié torna prepotentemente nei radar della Juventus. Il centrocampista ivoriano è ancora uno degli obiettivi principali per rinforzare la mediana bianconera e i contatti con il suo entourage proseguono con sempre maggiore intensità. La dirigenza, spinta da Frederic Massara, lavora per trovare la quadra sull’operazione e regalare alla squadra un giocatore di grande esperienza, fisicità e personalità.

Juventus-Kessié, contatti continui

Stando a quanto riporta Tuttosport, i contatti tra la Juventus e l’entourage del centrocampista sarebbero ormai frequenti. La trattativa è viva e, secondo le ultime indiscrezioni, le parti starebbero lavorando per trovare un’intesa sugli aspetti economici dell’operazione.

In particolare, sul tavolo ci sarebbero ingaggio, bonus alla firma e commissioni per gli agenti. Parametri fondamentali per definire un eventuale accordo e arrivare alla fumata bianca.

Il gradimento di Kessié nei confronti del progetto bianconero sembrerebbe essere concreto, così come la volontà della società di provare a chiudere l’operazione.

Miretti può finanziare il colpo

Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato in uscita. Per poter sostenere i costi dell’operazione Kessié, la Juventus avrebbe infatti bisogno di una cessione.

Il principale indiziato sarebbe Fabio Miretti, considerato uno dei giocatori sacrificabili dalla dirigenza. La sua partenza potrebbe permettere al club bianconero di incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

La situazione resta quindi da monitorare con attenzione: Kessié continua a essere un obiettivo concreto della Juventus, ma la buona riuscita dell’operazione passa anche dalle prossime mosse in uscita. La dirigenza è al lavoro per trovare la soluzione giusta e provare ad accelerare la trattativa