La Juventus continua a seguire con attenzione Mateo Pellegrino, ma nelle ultime ore la trattativa ha cambiato ritmo. Dopo l’accelerazione delle scorse settimane, l’operazione per l’attaccante argentino del Parma vive ora una fase di riflessione.

Opzione parallela a Kolo Muani

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Pellegrino era stato individuato dalla Juventus come un’opzione parallela all’arrivo di Randal Kolo Muani. L’idea del club è quella di completare il reparto offensivo con un secondo attaccante, capace di affiancare il francese e offrire a Luciano Spalletti una soluzione in più.

Negli ultimi giorni, però, la trattativa ha subito un rallentamento. Il motivo principale riguarda la formula dell’operazione: la Juventus valuta il profilo del classe 2001, ma non sembra intenzionata a forzare l’affare e vuole trovare una soluzione sostenibile dal punto di vista economico.

La posizione del Parma

Il Parma, dal canto suo, considera Pellegrino un elemento importante e punta a valorizzare al massimo il suo cartellino. Una distanza che ha portato la dirigenza bianconera a prendere tempo, senza però chiudere definitivamente la porta.

Attenzione anche alla concorrenza della Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili e avrebbe già avviato contatti per valutare la possibilità di inserirsi nella corsa a Pellegrino. Gli agenti del giocatore hanno avuto interlocuzioni anche con la società toscana.

La Juventus resta dunque alla finestra: il nome di Pellegrino rimane sul taccuino dei bianconeri, ma un eventuale affondo dipenderà dalle condizioni dell’operazione.