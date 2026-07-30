Il futuro di Jonathan David alla Juventus continua a restare al centro di valutazioni da parte della dirigenza bianconera. Arrivato la scorsa estate dal Lille, con le aspettative di un grande colpo, il centravanti non ha mai veramente convinto l’ambiente bianconero. Proprio per tale motivo, la permanenza a Torino dell’attaccante non è così scontata.

Matteo Moretto riporta le ultime notizie

Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David. Qui sotto le sue parole:

“La situazione di Jonathan David non è così chiara. Ci sono un po’ di nubi sul suo futuro. Bisogna capire quale sia la reale volontà della Juventus. Mi dicono che il club bianconero sia disposto ad ascoltare offerte e che sicuramente non è un calciatore intoccabile. Da monitorare la sua situazione, ci potrebbero essere dei club interessati e delle avance per lui. Da quanto mi risulta se l’offerta fosse giusta la Juve non direbbe di no. È una pista da seguire in base al flusso del mercato”.