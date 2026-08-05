La Juventus torna in campo per un appuntamento internazionale di grande prestigio. I bianconeri affronteranno oggi il Chelsea in un’amichevole estiva di alto livello a Hong Kong, con il fischio d’inizio fissato alle ore 13.30 italiane.

Il tecnico toscano ha sciolto gli ultimi dubbi e ha ufficializzato l’undici titolare scelto per la sfida contro i Blues. Spalletti punta sulla continuità, riproponendo gran parte della formazione già vista nel recente test internazionale contro il Nizza. Di seguito le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso