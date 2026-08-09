La Juventus guarda con attenzione al mercato sudamericano alla ricerca di nuovi profili in grado di rinforzare il centrocampo. Tra i nomi finiti sotto la lente della dirigenza bianconera ci sarebbe anche Matías Galarza, centrocampista classe 2002 del Paraguay, considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe stato proposto nei giorni scorsi alla Juventus, dando il via a valutazioni interne da parte della società. Il profilo di Galarza, del resto, potrebbe rispondere a una precisa esigenza tattica della squadra di Luciano Spalletti: quella di avere a disposizione un vero regista, capace di dettare i tempi della manovra, collegare i reparti e garantire maggiore qualità nella costruzione dal basso.

Un affare da 6 milioni: il prezzo può convincere i bianconeri

A rendere particolarmente interessante la pista ci sarebbe anche l'aspetto economico. Il River Plate potrebbe infatti prendere in considerazione una cessione per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Un investimento contenuto per un giovane centrocampista dalle prospettive importanti, che potrebbe rappresentare una scommessa interessante per la Juventus. Il prezzo del cartellino, dunque, potrebbe spingere la dirigenza a non perdere di vista il giocatore, anche se al momento non rappresenta la priorità assoluta.

Prima le priorità: Lucumi, portiere e vice Kolo Muani

La società bianconera ha infatti individuato altre esigenze da affrontare prima di pensare a un nuovo innesto in mezzo al campo. In cima alla lista ci sono l'operazione Lucumi, la scelta del nuovo portiere titolare e l'acquisto di un vice Kolo Muani.

Soltanto successivamente la Juventus potrebbe tornare a concentrarsi sul centrocampo, valutando eventuali opportunità presenti sul mercato.

Il mercato in uscita può sbloccare il colpo a centrocampo

Per aggiungere un altro elemento alla mediana sarà inoltre necessario fare spazio all'interno della rosa. In questo senso, potrebbero risultare decisive alcune cessioni.

Tra i giocatori il cui futuro resta da valutare ci sono Arthur, Koopmeiners e Miretti. Le eventuali partenze potrebbero permettere alla Juventus di liberare spazio e risorse, aprendo così la porta a un nuovo investimento nel reparto.