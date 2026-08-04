La Juventus è pronta a sciogliere uno degli ultimi nodi del mercato estivo: la scelta del nuovo portiere. La dirigenza bianconera è al lavoro per definire il profilo che difenderà i pali nella prossima stagione e, salvo colpi di scena, una decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo aver sistemato diversi tasselli della rosa tra entrate e uscite, il club considera ora prioritario individuare il numero uno da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.

Juventus, Vicario resta il primo obiettivo per la porta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham continua a essere il favorito grazie all'esperienza maturata in Premier League, alla conoscenza della Serie A e alle qualità dimostrate anche con la Nazionale italiana. Un altro elemento che rende l'operazione particolarmente interessante è la possibilità di impostare il trasferimento sulla base di un prestito, soluzione che consentirebbe alla Juventus di contenere l'investimento senza rinunciare a un profilo di alto livello.

La scelta di Spalletti

La società avrebbe già individuato in Vicario il candidato ideale per raccogliere l'eredità tra i pali, ma l'ultima parola spetterà a Luciano Spalletti. Il tecnico vuole valutare con attenzione ogni dettaglio prima di dare il via libera definitivo, analizzando sia gli aspetti tecnici sia quelli legati alla costruzione della rosa in vista della nuova stagione.

Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive. Una volta definita la questione del portiere, la Juventus potrà concentrarsi sugli ultimi interventi di mercato per completare l'organico. L'obiettivo della dirigenza è consegnare a Spalletti una rosa il più possibile definita prima dell'inizio degli impegni ufficiali, così da permettere al nuovo allenatore di lavorare con il gruppo al completo fin dalle prime settimane della stagione.