Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Randal Kolo Muani ha parlato delle settimane vissute in attesa di conoscere il proprio futuro, prima di concentrarsi sulla nuova stagione con la Juventus.

L'attaccante francese ha raccontato le difficoltà legate all'attesa, sottolineando quanto fosse importante per lui proseguire la propria avventura in bianconero:

“È stato difficile attendere. Ero un po’ preoccupato, ma io e la mia famiglia abbiamo dato fiducia al mio agente, che ha insistito molto con la Juve. Per me era molto importante e ora sono felice di essere qui”.

Kolo Muani è poi tornato sulla possibilità di aggregarsi alla squadra prima della tournée, un passaggio fondamentale per iniziare a costruire la giusta sintonia con i nuovi compagni:

“Sono molto soddisfatto. Volevo esserci per questa tournée. È importante creare feeling con i compagni prima della partenza del campionato”.

”Spalletti è un grande allenatore”

Il francese preferisce non fissare pubblicamente traguardi individuali e guarda soprattutto al percorso della squadra, consapevole di una stagione particolarmente intensa e ricca di impegni:

“Gli obiettivi personali li tengo per me, ma per la squadra la cosa importante sarà la competizione, visti i tanti impegni che avremo. Io voglio pensare solo partita dopo partita”.

Infine, Kolo Muani ha parlato del rapporto con Luciano Spalletti e della sua idea di calcio. L'attaccante considera il nuovo allenatore bianconero una figura importante per la propria crescita:

“È molto esigente con tutti, non solo con noi attaccanti, ma con tutta la squadra. È un grande allenatore, dobbiamo migliorare. È perfetto per spingermi a dare il mio meglio”.

Parole che raccontano un Kolo Muani motivato e pronto a mettersi a disposizione della Juventus, con l'obiettivo di arrivare preparato all'inizio della nuova stagione e affrontare una dopo l'altra le numerose sfide che attendono i bianconeri.