Al termine dell’amichevole di Perth tra Juventus e Palermo, il tecnico rosanero Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione della sua squadra e soffermandosi anche sulla formazione bianconera.

L’allenatore del Palermo si è detto particolarmente soddisfatto del match disputato dai suoi uomini: “Sono molto soddisfatto, perché giocare contro questi giocatori, così forti nell’uno contro uno, non era semplice. Abbiamo lavorato bene di squadra. Bene, bene”.

Inzaghi ha poi sottolineato un altro aspetto positivo della sfida contro la Juventus: “Non c’è stato nessun infortunio perché, quando si gioca contro una squadra così forte, si può incorrere, andando forte, in determinati episodi magari spiacevoli. Invece sono molto contento. Adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita con il Lecce”.

Inzaghi elogia Spalletti e la Juventus

Il tecnico rosanero ha quindi raccontato anche dell’incontro con Luciano Spalletti, spendendo parole importanti nei confronti dell’allenatore bianconero: “Intanto l’ho ringraziato per le belle parole, perché da un collega così bravo mi hanno riempito di orgoglio”.

Inzaghi ha poi analizzato la profondità della rosa della Juventus, evidenziando soprattutto la qualità degli esterni a disposizione: “La Juventus, l’ho già detto, secondo me, come noi nella sua categoria, ha tante alternative. Oggi giochi contro Conceição e poi vedi entrare Zhegrova, giochi contro Yildiz e poi vedi entrare Boga”.

Un organico profondo che, secondo l'allenatore del Palermo, può permettere alla Juventus di recitare un ruolo da protagonista nella stagione: “Per me la Juve sarà protagonista fino alla fine”.

Infine, Inzaghi ha indicato l’Inter come principale candidata, almeno sulla carta: “È chiaro che, secondo me, l’Inter parte sempre un gradino avanti a tutti, però sono curioso di vedere come andrà a finire. Sicuramente la Juve si è rinforzata”.