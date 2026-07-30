Archiviato il ritorno di Randal Kolo Muani e con l'arrivo di Kerim Alajbegovic ormai a un passo, la Juventus continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti il prossimo portiere titolare. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera resta quello di Zion Suzuki.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri stanno concentrando i propri sforzi sul portiere del Parma, considerato il profilo ideale per prendere il posto di Michele Di Gregorio.

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La volontà di Suzuki è chiara: vuole trasferirsi alla Juve

Uno degli aspetti che potrebbe favorire la Juventus è proprio la posizione del portiere giapponese. Negli ultimi giorni Suzuki avrebbe infatti respinto le offerte di diversi club della Premier League, tra cui Leeds United e Newcastle.

La scelta del classe 2002 sarebbe dettata dalla volontà di approdare a Torino.

La concorrenza del PSG

Sul portiere giapponese si registra anche l’interesse del Paris Saint-Germain. Il club francese starebbe valutando l'acquisto dell'estremo difensore per poi decidere se lasciarlo partire in prestito oppure fargli fare il vice di Safonov.

Vicario l’alternativa

Nel caso in cui la pista Suzuki dovesse complicarsi, la Juventus mantiene aperta anche un'altra opzione. Sul taccuino della dirigenza resta infatti Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che potrebbe lasciare il club inglese qualora arrivasse l'offerta giusta.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi: la Juventus vuole chiudere il prima possibile il capitolo portiere per consentire a Spalletti di lavorare con la rosa il più possibile definita in vista dell'inizio della nuova stagione.