Tra i protagonisti della vittoria della Juventus nell'amichevole contro il Nizza c'è stato anche Douglas Luiz, autore di una delle reti bianconere. Al termine della sfida il centrocampista brasiliano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento che sta vivendo e del suo desiderio di rilanciarsi in maglia bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Mi sento molto bene e sono felice dell'opportunità che mi è stata concessa. Devo ripagare questa fiducia sul campo. Il gol? Segnare con questa maglia è sempre importante".

Douglas Luiz ha poi spiegato di essere ancora nella fase di adattamento alle richieste del nuovo allenatore: "Lavoro con Spalletti soltanto da tre settimane, sto ancora assimilando alcuni movimenti e quello che mi chiede. Mi sento bene e sono contento del percorso che sto facendo".

Infine, il messaggio sul suo futuro. Il centrocampista ha ribadito di voler continuare la propria avventura in bianconero: "La Juventus è il posto dove voglio restare. È il club che ho scelto due anni fa. Finora non ho avuto molte occasioni per giocare, ma adesso voglio sfruttare questa opportunità e dimostrare quello che valgo".