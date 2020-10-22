Ex Juve, CR7 rischia i Mondiali. Cosa è successo in Irlanda-Portogallo
Notte da incubo per CR7 e il Portogallo. I lusitani dovranno conquistarsi il pass per il Mondiale nell'ultima partita del girone
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Le parole del campione portoghese della Juventus, premiato ieri come miglior giocatore del secolo dal Globe Soccer Awards
Le parole del figlio e vice allenatore di Carlo Ancelotti sull'attaccante dell'Everton, paragonato al campione della Juventus
Il club britannico sarebbe pronto a fare una nuova offerta per il campione portoghese della Juventus, autore ieri sera di un'altra doppietta
Le parole del Fenomeno a France Football, dopo la redazione del Dream Team di tutti i tempi
Il post su Instagram dell'attaccante della Juventus
Il portoghese della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN del suo futuro, prendendo come esempio il campione del tennis
Il centrocampista del Manchester United ha raggiunto il campione della Juventus e suo compagno nella Nazionale Portoghese
L'attaccante portoghese potrebbe prolungare la sua permanenza a Torino, ma le richieste al club bianconero sono stellari
L'attaccante portoghese della Juventus ieri sera ha messo a segno il gol numero 750 della sua magnifica carriera
Il portoghese della Juventus ha un'occasione ghiotta questa sera per avvicinarsi a Pelé
L'attaccante della Juventus, autore della doppietta che ieri sera ha regalato i tre punti ai bianconeri, ha mostrato tutta la sua gioia su Instagram
L'attaccante portoghese della Juventus ha mostrato su Instagram una foto con i compagni dopo la partitella sul campo della Continassa
Il portoghese della Juventus presenta su Instagram un nuovo macchinario per allenarsi da casa
Dalla Spagna affermano che la Chevrolet vorrebbe convincere i Red Devils a riportare il portoghese della Juventus ad Old Trafford
L'ex attaccante della Juventus ha parlato ai microfoni di ESPN dei migliori attaccanti al mondo, lasciando da parte il suo ex compagno di squadra
L'ex attaccante camerunense ha parlato del portoghese della Juventus, paragonandolo ancora una volta alla sua nemesi Lionel Messi
Il campione della Juventus ha commentato sui social l'eliminazione dalla UEFA Nations League del suo Portogallo, dopo la sconfitta di ieri contro la Francia
Le dichiarazioni del campione del Mondo di atletica e detentore del record mondiale sui 100 metri piani sul campione della Juventus
Il post su Instagram di CR7 dal ritiro con il suo Portogallo, impegnato domani sera in casa contro la Francia
Il portoghese ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter dal ritiro della sua nazionale, impegnata nei prossimi giorni
Il ds della società parigina ha parlato del futuro del campione portoghese della Juventus, che potrebbe finire nel suo mirino
Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, il club ha mostrato le immagini di una magia di Cristiano Ronaldo in allenamento
Il campione portoghese ha condiviso una storia su Instagram in cui ha mostrato la preparazione per la prossima sfida di Champions League della Juventus
Il fenomeno portoghese della Juventus ha già segnato due gol da subentrato nel 2006, quando vestiva la maglia del Manchester United
Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, CR7 ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha incitato la squadra per la sfida con il Barça
Entro martedì dovrebbero arrivare i risultati dell'altro test di CR7, che spera di tornare in campo per la gara di Champions contro il Barcellona
Dalla Francia è uscito fuori un incredibile retroscena sulla possibile operazione di mercato dei francesi per il campione della Juventus
Il fenomeno argentino del Barcellona ha rilasciato un'intervista a DAZN, in cui ha parlato anche del prossimo match con la Juventus e di CR7
Il giocatore portoghese della Juventus sta affrontando il periodo di quarantena dal 13 ottobre dopo essere stato trovato positivo al coronavirus