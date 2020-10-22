Ronaldo: "Sto bene e in salute. Forza Juve!" e se la prende con il Covid redazionejuvenews redazionejuvenews 28 ottobre - 13:51 28 ottobre

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, CR7 ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha incitato la squadra per la sfida con il Barça