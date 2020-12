Cristiano Ronaldo può raggiungere i 750 gol in carriera

TORINO – Continua a battere record su record Cristiano Ronaldo, che si sta affermando sempre di più come uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il talento portoghese della Juventus, inoltre, questa sera potrebbe raggiungere i 750 gol segnati in carriera: nella sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, infatti, l’attaccante bianconero avrà una ghiotta occasione per incrementare il suo bottino e scalare posizioni nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi. Nella lista dei marcatori in gare ufficiali, senza contare le nazionali giovanili o olimpiche, CR7 si trova al secondo posto. Davanti a lui si trova un’altra leggenda del calcio mondiale: si tratta di Edson Arantos do Nascimiento, conosciuto come Pelé, in prima posizione a quota 761 reti.