Cristiano Ronaldo posa sui social con il nuovo look

TORINO – Continua la quarantena per Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese della Juventus sta affrontando il periodo di isolamento dal 13 ottobre, dopo essere stato trovato positivo al coronavirus. I risultati del tampone effettuato oggi hanno dato ancora esito positivo e, di conseguenza, il calciatore sarà indisponibile ancora per un po’. Nel frattempo, continua ad allenarsi da solo nella sua casa di Torino per non perdere la forma e si è dedicato anche alla sua immagine: nuovo taglio di capelli e nuovo outfit per CR7, che ha posato sui social per mostrare il suo look. “Lo stile del giovedì” recita la didascalia del suo post su Instagram: nonostante questo cambio, la sua qualità è rimasta sicuramente la stessa e Andrea Pirlo non vede l’ora di poterla avere di nuovo a disposizione.