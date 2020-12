CR7 e l’intervista con Golovkin: “Entrambi ci sforziamo per la stessa cosa: essere grandi”

TORINO – Grande campione nel calcio, ma uomo di sport assoluto: Cristiano Ronaldo ha dimostrato di essere un grande cultore di tutto il mondo sportivo. Infatti, in un’intervista rilasciata per DAZN con il campione di boxe Gennadiy Golovkin, CR7 ha parlato della sua passione per il pugilato. Con un post sui propri social, l’attaccante della Juventus ha voluto celebrare questo scambio di battute e ringraziare il suo amico kazako. “Ho avuto una conversazione meravigliosa con il mio amico Gennadiy Golovkin. Parlando della vita, del calcio, della boxe e dei nostri viaggi. Entrambi ci sforziamo per la stessa cosa: essere grandi” ha scritto il portoghese su Instagram, dove in un video ha mostrato delle immagini di alcuni momenti con il campione di boxe. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<