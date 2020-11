L’esultanza social di CR7: “Grandi ragazzi! Avanti così!”

TORINO – Ancora un’altra vittoria per la Juventus firmata Cristiano Ronaldo. Il portoghese, ieri sera, ha siglato una doppietta nella sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e il Cagliari, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Le sue reti hanno regalato per l’ennesima volta i tre punti alla Juve, che adesso è al secondo posto e ha iniziato la sua rincorsa per la prima posizione. Al termine del match, CR7 ha voluto esultare sui social per celebrare la vittoria. “Grandi ragazzi! Avanti così!” ha detto l’attaccante bianconero su Instagram, complimentandosi anche con i suoi compagni di squadra.