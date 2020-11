Higuain dimentica CR7: “Benzema, Haaland e Lewandowski i top in attacco”

TORINO – Torna a parlare anche Gonzalo Higuain, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN ha detto la sua sui migliori attaccanti del mondo. Rispondendo alle domane dei giornalisti americani, però, l’ex giocatore della Juventus si è totalmente dimenticato di un suo illustre compagno di squadra ai tempi del Real Madrid e della Vecchia Signora. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, tagliato fuori dalla classifica dell’argentino, che ha affermato:

“Benzema, Haaland e Lewandowski sono i top in attacco: non c’è nessuno migliore di loro in circolazione. Karim ai massimi livelli da più di 10 anni, Lewandowski segna da ogni parte del campo e Haaland è una delle migliori promesse. Nella storia del calcio ci sono stati dei centravanti strepitosi, ma il più grande di sempre è senza dubbio Ronaldo, il Fenomeno: per me era una fonte di ispirazione e cercavo di imitarlo in campo. Messi è un giocatore magico, che fa tutto con naturalezza, senza nessuno sforzo. Leo è così, per questo è un calciatore così unico“.