Ronaldo: “Sto bene e in salute. Forza Juve!” e se la prende con il Covid

TORINO – La super sfida di Champions League tra la Juventus e il Barcellona sarà senza uno dei suoi protagonisti: si tratta di Cristiano Ronaldo, ancora bloccato in quarantena per la positività al coronavirus negli ultimi tamponi. Il fenomeno portoghese, però, ha voluto rassicurare tutti sui social riguardo le sue condizioni fisiche. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, CR7 ha mostrato una foto che lo ritrae seduto sul divano e ha affermato: “Mi sento bene e in salute. Forza Juve!“. Non poteva mancare, quindi, l’incitamento del leader della squadra per lo scontro di questa sera, oltre ad uno sfogo contro il Covid-19. Sotto al post, infatti, lo stesso numero 7 bianconero ha commentato: “La PCR è una ca***ta!“. Il riferimento è all’ultimo tampone molecolare, che ha dato di nuovo esito positivo.