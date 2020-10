Cristiano Ronaldo – In estate il PSG vicinissimo al portoghese

TORINO – Dalla Francia arrivano nuovi incredibili retroscena dell’ultima sessione di calciomercato: secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, in estate il Paris Saint Germain è stato vicinissimo a Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, avrebbe presentato un’offerta alla Juventus subito dopo la fine della Champions League: i bianconeri avrebbero detto di sì e anche il fenomeno portoghese avrebbe acconsentito al trasferimento. Tuttavia, i problemi finanziari causati dalla pandemia hanno frenato la corsa del PSG, che non ha affondato il colpo. CR7, dunque, è rimasto a Torino e adesso Andrea Pirlo non vede l’ora di riabbracciarlo dopo la quarantena a causa del Covid.