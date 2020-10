Cristiano Ronaldo – Il portoghese è ancora in attesa del tampone

TORINO – Prosegue l’attesa di Cristiano Ronaldo: in quarantena da un paio di settimane per il coronavirus, il portoghese sta ancora aspettando l’esito del secondo tampone. Il primo, effettuato pochi giorni fa, aveva constato la permanenza della positività al Covid-19 e, adesso, si attendono i risultati del secondo test: l’obiettivo di CR7 è quello di tornare a disposizione entro il match di mercoledì 28 ottobre all’Allianz Stadium contro il Barcellona. Ad attenderlo, oltre al mister Andrea Pirlo, ci sarà anche Lionel Messi, il suo avversario di sempre. Per questo, i risultati che potrebbero confermare o meno la presenza in campo del numero 7 arriveranno, secondo TuttoSport, nella giornata di martedì.