CR7 sulle orme di Federer: “A quasi 40 anni è ancora lì, conta la testa”

TORINO – A 35 anni continua ancora a dominare sul campo, sfornando ad ogni partita manciate di gol. Cristiano Ronaldo è il faro di questa Juventus e sta battendo record su record in questa stagione. Tuttavia, le domande per il futuro cominciano a ronzare nella testa del portoghese, che ne ha parlato alla serie di documentari “Parallel Words”, targata DAZN. Parlando, tra le altre cose, della sua passione per la boxe, CR7 per gli anni a venire ha scelto di seguire le orme di Roger Federer:

"Del mio futuro ne ho parlato la scorsa estate con Anthony Joshua a Dubai. Quando superi i 30 cominci a pensare che la tua carriera è in fase calante, ma io non voglio smettere di giocare a calcio. Le persone possono pensare che io sia sempre un grande giocatore, ma che adesso inizio ad essere lento: non voglio che succeda. Per questo continuo a prendermi cura del mio corpo, ma ciò che conta è la testa e le motivazioni che ti dai, grazie anche all'esperienza. Un esempio è Roger Federer, che a quasi 40 anni è ancora lì ai massimi livelli".